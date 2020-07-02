PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti

Sadece 6 ayda 1.3 milyar dolar gelir elde eden PUBG Mobile toplam hasılatını 3 milyar dolara çıkardı. Oyun önümüzdeki döneme de damgasını vuracak gibi görünüyor.

Mobil dünyanın en popüler hayatta kalma oyunu olarak gösterilen PUBG Mobile paraya doymuyor. Pandemi döneminin de etkisiyle daha fazla oynanan oyun sadece 6 ayda rekor bir gelir elde etmeyi başardı.

PUBG Mobile fırtınası

Yapılan analizlere göre pandemi döneminin de etkisiyle daha fazla oynanan oyun sadece 6 ayda 1.3 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Böylece toplamda 3 milyar dolara ulaşarak bir rekora imza atmış oldu. Sadece Mart ayında 270 milyon dolar ile rekor kırdı.

PUBG Mobile bilindiği üzere Çin'de Game for Peace adıyla yayınlanıyor. Rakamlar bu iki oyunu kapsıyor. Çin bölümü gelirin yüzde 52'sine hakim durumda. ABD yüzde 14, Japonya yüzde 5.6 gelir oranına sahip.

Toplam indirme rakamlarında Google Play yüzde 65 paya sahip. Toplam gelirde ise App Store yüzde 79 gibi büyük bir rakamda. Elbette Google Play'in Çin'de engelli olduğunu da belirtmek gerek.

Hayatta kalma türünde ikinci sırada ise Garena Free Fire yer alıyor. 700 milyon dolar civarında bir gelir elde eden oyun toplamda 734 milyon kez indirildi. Oyunu en fazla Hindistan oynuyor.

2020 yılı baz alındığında PUBG Mobile 1.3 milyar dolar ile ilk sırada. Garena Free Fire yaklaşık 300 milyon dolar elde etmeyi başarmış. Knives Out oyunu 260 milyon dolar, Call of Duty: Mobile ise 220 milyon dolara imza attı.

Kaynak: Forum Donanım Haber

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