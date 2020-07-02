PUBG Mobile Royale Pass'te 15. Sezon macerası başladı

Plus Üyelik ödülleri, tek bir 900UC kuponu yerine üç adet 300UC kuponuyla alınabilir

RP puan alımları için yeni bildirimler eklendi

RP üyelikleriyle ilgili bir video ve aylık fiyat detayları eklendi.

Kaynak: Teknoblog

PUBG Mobile Royale Pass'in 15. sezonu daha önce görülmemiş kostümler ve eşya görünümleriyle birlikte, oyunun klasik giysilerinin baştan yaratılmış hallerini oyunculara sunuyor. Bu yeni sezona katılıp çeşitli oyun içi görevleri tamamlayan oyuncular; özel temalı ödülleri kazanarak, PUBG'nin orijinal karakter kıyafetlerini de iyileştirme şansına sahip olacak.15. Sezon'da ödüllere ek olarak oyunun kullanıcı arayüzü ve ödüller görünümü de iyileştiriliyor. Sık Kullanılanlar kısmının yeri değiştirildi. Artık oyuncular artık hem seviyelerini yükselttikleri hem de henüz almadıkları ödülleri görebilecek. Kupon penceresinden doğrudan kupon satın alabilmek de mümkün olacak. Bununla birlikte sezonlar arasında kazanılan RP puanları, otomatik olarak sıradan puan kartlarına dönüştürülecek. Yeni sezonun getirdiği yenilikleri gösteren bir video da hazırlandı.Tüm bunlarla birlikte PUBG Mobile'ın üyelik seçeneklerinde de çeşitli değişiklikler yapıldı:PUBG Mobile Royale Pass 15. Sezon'un başlamasından kısa bir süre önce oyunda önemli değişiklikleri de beraberinde getiren PUBG Mobile New Era güncellemesi oyuncularla buluşmaya başlamıştı.