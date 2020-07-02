PUBG Mobile güncellemesinde yeni yazılım

Mobil dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile, yarın yayınlanacak 1.0 sürümü ile birlikte 'yeni çağa' adım atıyor. Zira 'New Era' (Yeni Çağ) başlığı ile duyurulan güncelleme, uzun zamandır beklenen grafik iyileştirmesinin yanı sıra PC ve konsol sürümlerine uzun zaman önce yayınlanan Erangel 2.0'ı mobil oyuncuların da beğenisine sunuyor.



Güncelleme ile ilgili gelecek yenilikleri Twitter hesabı üzerinden adım adım paylaşan PUBG Mobile, son olarak PUBG Mobile 1.0 güncellemesi ile birlikte yeteneksiz oyuncular arasında fazlasıyla popüler olan Cheat Z, Cheat M, Grass Hack ve Auto Aim hilelerini çok daha iyi tespit edebilecek yepyeni bir anti hile yazılımı yayınlayacaklarını duyurdu.



PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle birlikte yayınlanacak yeni anti hile yazılımı daha iyi optimize edilmiş bir izleme sistemi, motordaki güvenlik sorunu düzeltmeleri, izleme sisteminin performans üzerindeki etkisine dair optimizasyonlar, sıkılaştırılmış güvenlik protokolleri ve genel sohbette hile yazılımı reklamlarını banlama gibi özellikler ile gelecek.



Hile kullanarak rakiplerine anca yetişebilen beceriksiz oyuncular, çevrimiçi oyunların en çekilmez unsurları arasında yer alıyor. PUBG Mobile oyuncuları da hilelerden uzun zamandır şikayet ediyorlardı ve görünüşe göre geliştiriciler, nihayet oyuncuların beklediği 'sıkı' anti hile yazılımını oyuna ekleyecek. Yine de yeni anti hile yazılımının ne kadar etkili olacağını güncelleme yarın yayınlandıktan sonra görebileceğiz.



Kaynak: webtekno



