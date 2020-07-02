PUBG Mobile dereceli kademe sınırı düzenlendi!

PUBG Mobile geliştiricileri oyunculardan aldıkları geri dönütler doğrultusunda oyunu çeşitli şekillerde değiştirmeye/düzenlemeye devam ediyor. Bugün yine bu düzenlemelerden biri resmi olarak duyuruldu. Düzenlemenin odak noktası ilse PUBG Mobile dereceli sistemi ve bu sistemdeki takım kademe sınırı. İşte PUBG Mobile oyuncularının uzun süredir taleplerde bulunduğu konu hakkında yapılan tüm değişiklikler:



PUBG Mobile oyuncularının büyük bir bölümü oyunun dereceli kısmında zaman geçirerek yüksek derecelere ulaşmaya çalışıyor. Tabii her oyunda olduğu gibi bu oyunda da dereceli maça giren takımların oyuncularının en az ve en yüksek hangi rütbede yer alacağı oyunun keyfi açısından oldukça önemli. Bu yüzden PUBG Mobile geliştiricileri aşağıdaki dereceli rütbe düzenlemesini gerçekleştirdi.



Bu düzenlemeye göre Bronz oyuncular en yüksek Platin oyuncular ile eşleşebilirken Altın oyuncular en fazla Elmas oyuncular ile eşleşebilecek. Elmas liginde yer alan oyuncular kendi ligleri dışında sadece Taç kademesi ile oyun girebilirken Taç seviyesi oyuncuları ise As ve Fatih kademesindeki oyuncular ile aynı takımda yer alabilecek.



Bu düzenleme kimi oyuncuları mutlu ederken kimi oyunculardan da negatif geri dönütler topladı. Paylaşımların yorumlarında arkadaşları ile dereceli maç oynayamayacakları için bu düzenlemenin geri alınmasını isteyen oyuncuların sayısı da bir hayli fazla. Sizler de bu yeni eşleşebilir kademeler listesi hakkında yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.



(Kaynak: playerbros.com)



