PUBG Mobile 100 milyon indirildi!

PUBG Mobile sadece Google Play'de 100 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı ki bu sayıya Çinli kullanıcılar dahil değil. Unutmamak gerekiyor ki Çin espor ve oyun piyasasında çok daha fazlasını vaad ediyor. Hem de PUBG Çin'de çok büyük bir popülariteye sahip.



PUBG ilk çıktığında oyun piyasasını sarsmaya başardı. Çok hızlı bir yükseliş sergileyen oyun tüm listelerde ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Bu hamlesinden sonra diğer oyun şirketleri de PUBG'nin başarılı olduğu battle royale türüne yönelirken Activision gibi büyük şirketler bile battle royale odaklı oyunlar çıkarmaya başladı.



Özellikle bedava olarak piyasaya çıkan Fortnite'ın ardından gücünü kaybetmeye başlayan ve yerini Fortnite'a kaptıran PUBG'nin diğer bir büyük hamlesi de PUBG Mobile oldu. Öyle ki PUBG'nin ardından birçok oyun mobil platforma da gelmeye başladı ve devam ediyor. Hatta büyük oyun şirketleri büyük serilerinin mobil platforma özel oyunlarını yapıyorlar.



İşte bu yakın tarihte oyun dünyasında büyük etkiler yaratan PUBG'nin mobil oyunu sadece Android platformunda 100 milyondan fazla indirilmeyi başardı. Bunu Çinli kullanıcılar olmadan başarmak muazzam bir başarıdır.