PUBG Mobil, Ücretsiz Olarak Geliyor

PUBG mobil versiyonu ile telefonlarımıza girmeye hazırlanıyor hazırlanıyor. Dünya çapında PS, PC ve XBOX sürümleri ile toplamda 30 Milyon kopya satmayı başaran oyun, geliştirilmekte olan mobil versiyonu ile bu sayıyı katlamak istiyor.



Test süreci Çin'de gerçekleşecek oyunun yapımcılığını BlueHole şirketinin yanı sıra Çin Teknoloji devi Tencent üstleniyor. Ücretsiz olarak oyunculara sunulacağı söylenen oyun hakkında taraflar başka bir açıklamada bulunmuyor.



Oyunun Çin dışındaki ülkelere ne zaman ve nasıl çıkacağı ise henüz soru işaretli fakat, günün birinde diğer ülkeler ve oyuncular için erişilebilir olacağı kesin.





