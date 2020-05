PUBG Mobil kaç MB? Android, İOS için PUBG Mobil son sürüm indirme

Bilindiği üzere PUBG efsanesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bununla beraber artık mause ve klavye il PUBG mobil oynamak isteyen kişilerin sayısında da artış ver. Tercihlerini bu şekilde yapmak isteyenler içinile ilgili olan soruları sizlerle yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle Tencent bu konuyla ilgili gerekli duyuruyu paylaşmıştır. Bununla beraber İOS ve Android sürümlü telefonlardan mobil olarak oynamaya başlayanlar için önemli olan bazı bilgiler var. 1 yılda 32 milyon oyuncuya ulaşan bu oyunun her geçen gün büyümeye devam ettiğini söylemek bu anlamda doğru olacaktır.Oyuncular mobil olarak oynamaya başlamadan önce internet kotasından oyunun ne kadar harcama yaptığını merak etmektedir. Bu anlamdasorusunun yanıtını kesin olarak verememekle beraber oyuncuların yaptığı yorumlardan bir takım sonuçlar çıkarabiliriz. Öncelikle günde 1 saatten fazla herhangi bir FPS oyunu oynadığınızda 1 GB'a kadar kotanın harcandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda sınırsız internet oyuncularının bu bilgiye istinaden sorun yaşamayacakları bilinmektedir.Kullanıcıların araştırmaya devam ettiği bu soruyla ilgili olarak sizlere android ve İOS için ayrı ayrı bilgiler aktarıyor olacağız. Öncelikle Android cihaz kullanıcılarının Google Play Store'a giriş yaparak PUBG mobile yazmaları yeterlidir. Oyunun üstüne tıklayarak anında indirebilirsiniz. Android içinsorusunun yanıtı 674 MB olarak aktarılabilir.İOS kullanıcıları ise App Store üzerinden işlem yapacaktır. 892 MB olarak İOS tabanlı cihazlarınıza oyunu indirebilirsiniz. Bu bilgilerin ardından mobil için sistem gereksinimlerini de sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.Android için 5.1.1 ya da daha üst bir işletim sistemi gerekiyor. Ayrıca en az 2 GB'lik RAM olması şarttır. İOS cihazlar için ise İphone 6 ve daha üst modellerini kullanıyor olmanız gerekiyor. Bununla beraber gerekli sistem gereksinimlerini sağlıyorsanız rahatlıkla mobil indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.konusunda platformlarda pek çok farklı bilgi yer almaktadır. Bununla beraber oyuncuların kullanıcı yorumlarını da takip etmekte yarar var. Mobile versiyonunun 100 ülkeden fazla en çok indirilen oyun olmasıyla beraber dikkat çeken PUBG, hala en çok indirilen oyunlar arasında ilk sırada. Oyunun mobil versiyon incelemesine baktığımızda yine üst düzey bir şekilde oynanabildiğini söyleyebiliriz.sorusunun yanıtına o halde genel olarak 900 MB yanıtı verildiği gibi binlerce kişinin oyunu indirmeye devam ettiği aktarılabilir. Platformlar için harika bir seçenek olan bu oyunun oldukça güçlü bir anti-hile teknolojisiyle donatıldığı ortadadır.Oyun indirildikten ve giriş yapıldıktan sonra her oyuncu artık özgürdür. Pek çok donanım elde ederek rakipleri öldürmeyi amaçlauan oyunda ayrıca çevrenizde birden fazla koruyucı ekipman olacaktır. Bu ekipmanları toplayarak rakiplerinizden öne geçebilir ve kıyasıya bir mücadele için hazırlanabilirsiniz. Rakiplerle mücadele ederken oyundaki gaz etkenine dikkat etmelisiniz. Yani ortaya çıkan gaz dumanı oyundaki karakterinizin gücünü düşürmekte ve sizi biraz heyecanlandırmaktadır. Aynı durumda hareket alanınız da daralacaktır. İşte bu yüzden farklı ulaşım kolaylıkları bularak oyundaki tüm faktörleri kullanmanız gerekecektir. Oyunda dikkat ve çabukluk etkenlerinin de ön planda olduğunu söylemek durumundayız. Bu anlamda oyunda biriktireceğiniz paralarla kutular satın alıyor ve envanter biriktirebiliyorsunuz. Gerçek anlamda heyecan ve maceranın üst düzeyde yaşandığı bu oyunu bizler de tavsiye ediyoruz. Zaten milyonlarca kişinin oynamaya devam ettiği PUBG mobile sayesinde heyecanınızı artık telefonlar üzerinden de kontrol altına alabilir ve serüvene devam edebilirsiniz.