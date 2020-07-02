PUBG ile birlikte 47 uygulamaya Hindistan'dan yasak

Hindistan Hükümeti son birkaç aydır komşusu Çin ile sorunlar yaşıyor. Aralarındaki bu gerilimin teknoloji tarafındaki bedeli de ağır oluyor. Geçenlerde hükümetin TikTok dahil 60'a yakın uygulamayı yasakladığını sizlere aktarmıştık. Bu defa Hindistan PUBG ve AliExpress dahil olmak üzere 47 uygulamayı daha yasakladı.



Geçen ay 200'ün üzerinde uygulamayı içeren uygulama listesindeki uygulamalar yavaş yavaş yasaklanıyor.



Geçtiğimiz ay hükümete sunulan liste güvenlik tehdidi olarak görülen uygulamaları ve oyunları içeriyordu. Hindistan, Çin merkezli uygulamaların güvenlik tehdidi olduğunu öne sürerek 200 uygulamanın yasaklanmasını hükümete önermişti. Bu sabah gelen haberlere göre listedeki 47 uygulamaya daha erişim engellendi.



Tamamen uygulamaları kaldırılan şirketler:



Meitu

LBE Tech

Perfect Corp

Sina

Netease Games

Yoozoo Global



Hindistan Hükümeti şu uygulamaları da yasakladı:



Tencent'in PUBG Mobile oyunu



Tencent'in Ludo World ve diğer uygulamaları



Xiaomi'nin 14 uygulaması



AliExpress



TikTok'un kardeş markaları Resso, Ulike, Capcut



Supercell oyunları



Hindistan Hükümeti 47 uygulamayı daha yasakladı fakat bu yasaklar başka uygulamalar için de konuşulabilir. Böylesine büyük Çin merkezli şirketlerin Hindistan'daki kullanıcılarını kaybetmesi büyük bir etkiye yol açacak. Zira Hindistan, dünyanın en çok nüfusa sahip ülkelerinden bir tanesi. İki ülke arasındaki savaşın ilerleyen dönemlerde ne gibi yaptırımlarla devam edeceğini birlikte göreceğiz.



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