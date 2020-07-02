PUBG ile birlikte 47 uygulamaya Hindistan'dan yasak

Hindistan yönetimi, aralarında PUBG'nin de olduğu 47 uygulamaya yasak getirildiğini açıkladı.

Hindistan Hükümeti son birkaç aydır komşusu Çin ile sorunlar yaşıyor. Aralarındaki bu gerilimin teknoloji tarafındaki bedeli de ağır oluyor. Geçenlerde hükümetin TikTok dahil 60'a yakın uygulamayı yasakladığını sizlere aktarmıştık. Bu defa Hindistan PUBG ve AliExpress dahil olmak üzere 47 uygulamayı daha yasakladı.

Geçen ay 200'ün üzerinde uygulamayı içeren uygulama listesindeki uygulamalar yavaş yavaş yasaklanıyor.

Geçtiğimiz ay hükümete sunulan liste güvenlik tehdidi olarak görülen uygulamaları ve oyunları içeriyordu. Hindistan, Çin merkezli uygulamaların güvenlik tehdidi olduğunu öne sürerek 200 uygulamanın yasaklanmasını hükümete önermişti. Bu sabah gelen haberlere göre listedeki 47 uygulamaya daha erişim engellendi.

Tamamen uygulamaları kaldırılan şirketler:

Meitu
LBE Tech
Perfect Corp
Sina
Netease Games
Yoozoo Global

Hindistan Hükümeti şu uygulamaları da yasakladı:

Tencent'in PUBG Mobile oyunu

Tencent'in Ludo World ve diğer uygulamaları

Xiaomi'nin 14 uygulaması

AliExpress

TikTok'un kardeş markaları Resso, Ulike, Capcut

Supercell oyunları

Hindistan Hükümeti 47 uygulamayı daha yasakladı fakat bu yasaklar başka uygulamalar için de konuşulabilir. Böylesine büyük Çin merkezli şirketlerin Hindistan'daki kullanıcılarını kaybetmesi büyük bir etkiye yol açacak. Zira Hindistan, dünyanın en çok nüfusa sahip ülkelerinden bir tanesi. İki ülke arasındaki savaşın ilerleyen dönemlerde ne gibi yaptırımlarla devam edeceğini birlikte göreceğiz.

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