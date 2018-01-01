PUBG Güncellemesi Yolda

PUBG artık beta sürecinden çıkarak resmen hizmete girdi ve optimizasyon sorunları büyük ölçüde giderildi. PUBG'ye yeni gelen 1.0 güncellemesinden sonra ise yeni sorunlar meydana geldi. Peki yeni gelecek olan güncellemede Bluehole Studio neleri hedefliyor ?



Yere İnerken Gecikme Sorunu



Şuanda belki denk gelenler vardır ama 30 milyonluk PUBG oyuncusunun %2'sini etkileyen gecikme sorunu şuanda epey sorun oluşturuyor. Üstelik lootların çok fazla olduğu yere atlayan kalabalık oyuncular diğer oyuncular ile aynı anda inmesine rağmen, 10 saniyelik gecikme yaşadıkları için daha başlayamadan ölüyorlar. Bu sorun şuanda PUBG'de ses getirdiği gibi, oyuncular büyük ölçüde rahatsız. O yüzden bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir güncelleme daha alacağız.



Kadın Karakterlerin Cinsel Organının Belli Olması



Twitter'da onaylı hesaplar PUBG'de kadın karakterlerin cinsel organı belli olduğu için BlueHole'yi tweet yağmuruna tutmuştu. Sonra firma açıklama yaparak çizimlerin eski olduğunu söylemişti. Karakterlerde bulunan bu ince detay ise yeni güncellemede artık olmayacak.



Bir Yıl İçerisinde Optimizasyon Sorunu Kalmayacak



PUBG yapımcısı yaptığı açıklamalar ile de oyuncuların yüreğine su serpmeye devam ediyor. Ne de olsa 70 TL'lik bir oyun 30 milyon oyuncu kitlesine ulaşmış. Adamlar ellerindeki kitleyi kaybetmek ister mi ? Paşa paşa yapacaklar tüm güncellemeleri.



Firma zaten bunu kendisi duyurduğu gibi, şunları söyledi: "Oyuncularımıza 1 yıl içerisinde beta sürümden çıkacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Şimdi ise oyunda meydana gelen tüm optimizasyon sorunlarını yine bir yıl içerisinde tamamlayarak 'tamamen hatasız' bir oyun ile karşılarına çıkacağız." dedi.



Dağlık ve Ormanlık Alanlarda Hayvan Güncellemesi



Şuanda sadece söylenti olmasına karşın yine de sizi bilgilendirelim istedik. Bir kaç ay içerisinde (şuan ki söylentiye göre) PUBG alacağı yeni güncellemede dağlık ve ormanlık alanlara hayvanlar yerleştirileceği belirtildi. Hatta bu hayvanların bazılarının yırtıcı olacağını ve insanlara saldırarak hasar alacağı konuşuluyor.







