PUBG güncelleme nasıl yapılır? PUBG son güncelleme ile neler değişti, yeni ne geldi?

PUBG'de Miramar haritası yenileniyor



PUBG Mobil güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak edenlere büyük müjde var. PUBG Mobile'ın yeni güncellemesi "0.18.0" koduna sahip ve hem iOS hem de Android platformu için sunulmaya başlanmış durumda. iPhone kullanan PUBG Mobile oyuncuları bu güncelleme için 2.2 GB, Android platformundaki PUBG Mobile oyuncuları ise 1.97 GB büyüklüğünde indirme yapacaklar. Peki bu güncellemenin sonucunda PUBG Mobile, ne gibi değişikliklere ev sahipliği yapacak?PUBG Mobile'ın 0.18.0 sürümü, PUBG efsanesinin ikinci haritası olan Miramar'a bazı yenilikler getiriyor. Bu yenilikler arasında haritanın kuzeyine eklenen bir nehir ve yeni bir tarihi kalıntı bölgesi yer alıyor. Ayrıca geliştirici ekip, Miramar'a eklediği yeni yarış pistleri ile de oyunseverlere daha eğlenceli bir deneyim sunacaklar. Oyundaki hızlı araçlardan bir tanesi olan Mirado, yeni Miramar'da altın rengiyle de yer alacak.Tencent ekibi PUBG Mobile'ın Miramar haritası için oluşturduğu güncellemeyi "Mad Miramar" olarak olarak isimlendiriyor. Söz konusu güncelleme, az önce saydığımız tüm yeniliklere ek olarak harita boyunca otomat makineler ekliyor. Oyuncular, bu makineleri kullanarak ağrı kesici ve enerji içeceği gibi kritik ekipmanlara sahip olabilecekler.Güncelleme, Miramar haritasına ek olarak yardımcı görüş, P90 silahı, yeni bir hile koruma sistemi gibi çeşitli yenilikler getiriyor. Ancak bu güncelleme kapsamında oyunseverlerin en çok konuşacağı şeyin yenilenen Miramar haritası olacağı su götürmez bir gerçek. Bu arada, oyunu bir an önce güncellemenizi tavsiye ederiz. Çünkü eğer 13 Mayıs öncesinde güncelleme yaparsanız; 1 adet radyo, 2.888 BP ve özel bir sırt çantası kazanacaksınız.Bunların yanında elbette oyunun en son güncellemedeadlı yeni bir sosyal işlev kazanması beklentiler arasında yer alıyor. Güzel bir sosyal işlev olacağı söylenen Cheer Park eklemesi kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Oyuncularla gerçek zamanlı olarak buluşabilecekleri bir sosyal alan olduğu aktarılıyor. Böylelikle kullanıcılar birbirleriyle daha kolay etkileşime girebilecek.Cheer Park, oyuncuların çeşitli istatistiklerini ve diğer ayrıntılarını görmek için birbirleriyle etkileşime girmesine, çeşitli oyun modlarında takım kurmak ve oynamak için buluşmasına ve hatta gruba davet ettikten sonra arkadaşlarıyla birlikte farklı aktiviteler yapmasına olanak tanıyor. Bu karantina günlerinde oldukça eğlenceli olacak gibi duruyor.Takım olarak veya solo şekilde oynanabilen PUBG, FPS oyun kategorisindedir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır. Son yıllarda özellikle gençler olmak üzere her yaştan insan online bilgisayar oyunlarını aktif şekilde oynamaktadır. Genel olarak ''Knight Online'' ile başlayan online oyun çılgınlığı ''Metin2, World of Warcraft, Dota, Counter Strike, League of Legends'' gibi bir çok online oyun ile kullanıcı kitlelerini çok üst seviyelere taşıyarak ülkeler arası takımlarla büyük turnuvaların oluşturulmasına vesile olmuştur. Son olarak ortaya çıkan ve herkesin büyük beğenisini toplamayı başaran oyun PUBG olmuştur. Bu oyun Steam platformundan ücreti karşılığında satın alınabilmektedir. Steam, birçok bilgisayar oyununun orijinal versiyonlarının satın alınabildiği çok büyük bir oyuncu platformudur. PUBG de kullanıcı kitlesinin artmasıyla birlikte Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyunlar arasına girmiştir. Oyunu özetle inceleyecek olursak, 100 farklı oyuncuyla aynı haritada yer alacağınızı ve muhteşem mücadelelere sahne olan bu haritada birbirinden farklı görevler yapacağınızı aktarabiliriz. Oyunla ilgili bilgilere devam edeceğiz ancak şimdi de oyunun mobil olarak oynanabildiğinin bilinmesi sayesinde güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağını aktaracağız. Google Play Store ve APP Store üzerinden rahatlıkla indireceğiniz oyunun cihazlarınıza kurulmasının ardından kaliteli bir arayüzde çalıştığını söylemek mümkündür.Tencent Games'a ait olan oyun daha sonra Bluehole firması ile işbirliği yapmış ve bu sayede mobil versiyonu devreye almıştır. Ancak App Store üzerinden indirmeye çalıştığınızda oyunun Çince versiyonuyla karşılaşacaksınız. Google Play'de ise herhangi bir sorunla karşılaşmadan işlem yapabilirsiniz. Öncelikle herhangi bir ülke kısıtlaması yaşamamak için VPN uygulaması indirmeniz ve aktif hale getirerek kullanmanız gerekiyor. Günümüzde böyle bir sorun olmasa da tedbir amaçlı işlem yapabilirsiniz. Google Play Store giriş yaparak PUBG mobile yazdıktan sonra anında indirme işlemlerini başlatabilirsiniz.İOS kullanıcıları için de yapılması gereken bazı işlemler vardır. Daha önceleri gerçekleştirilen kısıtlamalar yüzünden Çin APP Store hesabı açarak oynamanız gerekiyordu. Ayrıca İOS cihazlarında uygulanan kısıtlamalar artık yaşanmadığı için rahatlıkla indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Buna alternatif olarak İOS'larda WeChat uygulamasının aktif olması gerekiyor. Yayımlanan haberlere göre oyunun mobil olarak günlük oyuncu sayısı 10 milyona ulaştı. Bu rakam mobil oyuncuların PUBG'yi ne kadar çok sevdiğini de gösteriyor. Mobil arenada en fazla oynanan oyun olma özelliğini sürdüren PUBG, her geçen gün popülerliğini artırmaya devam ediyor. Zaten oyunu sürekli takip eden oyuncuların rahatlıkla bu bilgilerden haberdar olduğunu söyleyebiliriz. Yapmanız gereken şey,işlemine başlamak ve sonrasında sorunsuz olarak oyuna giriş yapmaktır.Mobil versiyon seçenekleri aslında hemen hemen her sitede karşınıza çıkan bir durumdur. Buna ek olarak oyunların mobil olarak sunulması ve özellikle de PUBG'nin böyle bir adım atarak kullanıcılarını memnun etmesi, gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da ciddi anlamda yankılanmıştı. Yapacağınız araştırmalarda oyunla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir ve oyuna dilediğiniz her an başlayabilirsiniz. Sonrasında zaten etkili tasarımı ve görsel anlamdaki başarısıyla göz dolduran oyunuişlemlerini tamamladıktan sonra tercih edebilirsiniz. Zaten oyuna başladıktan hemen sonra ne kadar heyecanlı ve muhteşem bir serüvene çıktığınızı anlayabilirsiniz.