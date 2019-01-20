PUBG güncelleme nasıl yapılır? PUBG son güncelleme ile neler değişti?

Tencent Mobile'ın yayımcılığını üstlendiği PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, güncellemeler ile gelişmeye devam ediyor. Son aldığı güncelleme ile oyunun mekaniklerini konsol kalitesine çıkaran firma, yepyeni bir güncelleme daha yayınladı. Bu güncelleme ile uzun süredir beklenen yenilikler oyuna ekleniyor.

Yeni güncelleme ile karla kaplı olan Vikendi haritası oyuna eklendi. Bu haritaya özel kar motorsikleti ve Toplanma Alanına Kartopu Savaşı da oyuna ekleniyor. Diğer gelen yeniliklere ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

– Ana menüye Kar teması eklendi.

– Arapça dil desteği eklendi.

– Sunucular arası eşleşme özelliği eklendi. Etkinleştirdikten sonra, oyuncular diğer sunuculardaki benzer seviyelerdeki oyuncularla eşleşebilir.

– Maç başladıktan sonra oyundan çıkış yapan ve bunu tekrarlayan oyuncular belirli bir süre boyunca maç bulmaktan men edilecekler.

– Oyuncular artık öldükten sonra izleyici modundayken de şüpheli davranışları rapor edebilecek.

– Erangel'in Toplanma Alanına Ekip Yarışması galipleri için özel bir ekran eklendi.

PUBG Mobil güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak edenlere büyük müjde var. Hemen aşağıda yer alan bilgileri okuyarak, PUBG Mobil güncelleme ile ilgili tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.işlemlerinin nasıl yapılacağını aktaracağızTakım olarak veya solo şekilde oynanabilen PUBG, FPS oyun kategorisindedir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır. Son yıllarda özellikle gençler olmak üzere her yaştan insan online bilgisayar oyunlarını aktif şekilde oynamaktadır. Genel olarak ''Knight Online'' ile başlayan online oyun çılgınlığı ''Metin2, World of Warcraft, Dota, Counter Strike, League of Legends'' gibi bir çok online oyun ile kullanıcı kitlelerini çok üst seviyelere taşıyarak ülkeler arası takımlarla büyük turnuvaların oluşturulmasına vesile olmuştur. Son olarak ortaya çıkan ve herkesin büyük beğenisini toplamayı başaran oyun PUBG olmuştur. Bu oyun Steam platformundan ücreti karşılığında satın alınabilmektedir. Steam, birçok bilgisayar oyununun orijinal versiyonlarının satın alınabildiği çok büyük bir oyuncu platformudur. PUBG de kullanıcı kitlesinin artmasıyla birlikte Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyunlar arasına girmiştir.Milyonlarca oyuncunun vazgeçemediği oyunlardan olan PUBG ile beraber, farklı oyuncularla aynı haritada kıyasıya bir mücadele içerisine giriyorsunuz. Oyunu özetle inceleyecek olursak, 100 farklı oyuncuyla aynı haritada yer alacağınızı ve muhteşem mücadelelere sahne olan bu haritada birbirinden farklı görevler yapacağınızı aktarabiliriz. Oyunla ilgili bilgilere devam edeceğiz ancak şimdi de oyunun mobil olarak oynanabildiğinin bilinmesi sayesindeişlemlerinin nasıl yapılacağını aktaracağız. Google Play Store ve APP Store üzerinden rahatlıkla indireceğiniz oyunun cihazlarınıza kurulmasının ardından kaliteli bir arayüzde çalıştığını söylemek mümkündür.Tencent Games'a ait olan oyun daha sonra Bluehole firması ile işbirliği yapmış ve bu sayede mobil versiyonu devreye almıştır. Ancak App Store üzerinden indirmeye çalıştığınızda oyunun Çince versiyonuyla karşılaşacaksınız. Google Play'de ise herhangi bir sorunla karşılaşmadan işlem yapabilirsiniz. Oyunun her platformda çalışmaya başlaması sayesinde mobil anlamda da milyonlarca kişinin oyunu indirmeye devam ettiğini aktarabiliriz. Çünkü herhangi bir performans kaybına neden olmadan anında indirebilir ve oyunu oynayabilirsiniz.işlemini daha önceleri yapmaya çalışan kullanıcılar Çin dışındaki ülkelerde hizmet alamamaktaydı. Ancak geliştirilen sistem sayesinde artık Türkiye üzerinden de mobil indirme işlemleri yapılabilmektedir. Bu anlamda öncelikle Android uygulamalara ne şekilde indirme yapacağınızı açıklıyor olacağız. Öncelikle herhangi bir ülke kısıtlaması yaşamamak için VPN uygulaması indirmeniz ve aktif hale getirerek kullanmanız gerekiyor. Günümüzde böyle bir sorun olmasa da tedbir amaçlı işlem yapabilirsiniz. Google Play Store giriş yaparak PUBG mobile yazdıktan sonra anında indirme işlemlerini başlatabilirsiniz.İOS kullanıcıları için de yapılması gereken bazı işlemler vardır. Daha önceleri gerçekleştirilen kısıtlamalar yüzünden Çin APP Store hesabı açarak oynamanız gerekiyordu. Ayrıca İOS cihazlarında uygulanan kısıtlamalar artık yaşanmadığı için rahatlıkla indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Buna alternatif olarak İOS'larda WeChat uygulamasının aktif olması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından oyunu dilediğiniz şekilde oynamaya başlayabilirsiniz.Yayımlanan haberlere göre oyunun mobil olarak günlük oyuncu sayısı 10 milyona ulaştı. Bu rakam mobil oyuncuların PUBG'yi ne kadar çok sevdiğini de gösteriyor. Zatenyaparak oyunu indiren oyuncu sayısının da milyonlarca kişi olduğu biliniyor. Bu anlamda 10 milyon rakamının genel olarak değil günlük olarak açıklandığını tekrar belirtmekte yarar var. Mobil arenada en fazla oynanan oyun olma özelliğini sürdüren PUBG, her geçen gün popülerliğini artırmaya devam ediyor.Erişimin artık sorunsuz olduğu bu oyunda rahatlıkla hareket etmek için oyunun ne şekilde oynandığını bilmenizde yarar var. Buna ek olarak mobil indirme süresinin çok kısa olduğunu ve oyuna anlık olarak giriş yapabileceğinizi aktarabiliriz. Efsane oyunla ilgili her geçen gün oyun sitelerinde ya da teknoloji odaklı sitelerde pek çok haber yapılmaktadır. Zaten oyunu sürekli takip eden oyuncuların rahatlıkla bu bilgilerden haberdar olduğunu söyleyebiliriz. Yapmanız gereken şey,işlemine başlamak ve sonrasında sorunsuz olarak oyuna giriş yapmaktır.Mobil versiyon seçenekleri aslında hemen hemen her sitede karşınıza çıkan bir durumdur. Buna ek olarak oyunların mobil olarak sunulması ve özellikle de PUBG'nin böyle bir adım atarak kullanıcılarını memnun etmesi, gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da ciddi anlamda yankılanmıştı. Yapacağınız araştırmalarda oyunla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir ve oyuna dilediğiniz her an başlayabilirsiniz. Sonrasında zaten etkili tasarımı ve görsel anlamdaki başarısıyla göz dolduran oyunuişlemlerini tamamladıktan sonra tercih edebilirsiniz. Zaten oyuna başladıktan hemen sonra ne kadar heyecanlı ve muhteşem bir serüvene çıktığınızı anlayabilirsiniz.