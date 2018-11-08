PUBG Corp, global şampiyona programını duyurdu

PUBG Corporation, PlayerUnknown's Battlegrounds'un 2019'da başlayacak ilk rekabetçi ve profesyonel sezonunu duyurdu. 9 bölgeden katılacak oyuncular, dünyanın en iyi PUBG takımı olmak için ve tüm aşamaların sonunda Global Şampiyona'ya ulaşmak için mücadele edecekler.Ocak ayında başlayacak olan 2019 sezonu 3 aşamadan oluşuyor. Üç aşama her bölge için aynı zaman dilimlerinde gerçekleşiyor olacak. 1. ve 2. Aşama tamamlandıktan sonra bölgelerinin en iyi takımları çarpışacak ve hem All-Star Etkinliği hem de 3. parti etkinlik organizasyonunda mücadele edecek. 3. Aşama'nın sonunda en iyi performansı gösteren takımlar Global Şampiyona için bir araya gelecek – hayatta kalanlar 2 Milyon Dolar ödül havuzu ve dünyanın en iyi PUBG oyuncusu unvanı için mücadele edecek.Dünyanın dört bir tarafından oluşan 9 bölgeden (Kuzey Amerika, Kore, Çin, Avrupa/Orta Doğru/Afrika, Japonya, Taipei Şehri/Hong Kong/Makao, Günaydoğu Asya, Latin Amerika ve Okyanusya) 16 takım, FPP oyun modunda; Miramar ve Erangel haritalarında mücadele edecek.