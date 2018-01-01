PUBG Betadan 30 Milyon Oyuncu İle Çıktı

CH Kim, kalan 10 milyonun nasıl dağıldığı hakkında bilgi vermedi.







PUBG, dün Steam'in Alpha programından çıkarak 1.0 versiyonuna geçti. Alpha'dan normal sürüme daha yeni geçmiş olsa da oyun dünya çapında 30.000.000 kopya satmayı başardı. Playstation, XBOX ve PC versiyonları bulunan oyuna ait bu istatistikleri oyun şirketinin kendisi trafından açıklandı.9 Ay önce oyuncuların karşısına çıkan oyun, ilgili bir yönetimi ile oynayanların büyük beğenisini topladı. Hemen hemen her ay gelen güncellemeler ile oyun sürekli yenilenirken ortaya çıkan hatalar hot-fix paketleri ile gününde çözüme kavuştu. Oyunun hizmeti ve kendisi bu kadar güzel olunca oyuncuların bu oyuna bağlanmaması imkansız hale geldi.,30 milyon kopyanın 20 milyonunun PC platformu üzerinde olduğu bilgisini veren PUBG şirketi CEO'su