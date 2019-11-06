PUBG 7.3 güncellemesinin detayları ve PUBG E-Spor'un bir sonraki aşaması açıklandı

PUBG 7.3 güncellemesiyle PUBG'ye gelen değişikliklere ek olarak, PUBG Espor'un bir sonraki aşaması ile ilgili detaylar açıklandı. PUBG Corporation, Mayıs ayında gerçekleşen PUBG Continental Series Charity Showdown'dan sonra PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Continental Serisi (PCS) 1 ve 2'yi duyurdu.

PUBG yayınlamış olduğu 7.3 güncellemesinde bir çok değişikliği gözler önüne serdi. Sezon 7 araç dengesine de değinen PUBG araçların patlama mekaniklerinde değişikliğe gitti. Ayrıca yeni bir patlayıcı araç, paraşütle atlarken kullanılacak bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve daha fazlası bu yama'da yer alacak.

PUBG, 7.3 güncellemesi ile birlikte, araçların nasıl hasar gördüğüne daha gerçekçi bir hayatta kalma katkısı sağlamayı hedefliyor ve oyunculara son patlama gerçekleşmeden önce araçtan atlamak için küçük bir zaman aralığı sağlıyor.

Araç Değişiklikleri

Araçlar artık 0 HP'ye ulaştığında anında patlamıyor. Bunun yerine, artık motorlar devre dışı kalıyor ve yanmaya başlıyor, ardından araç 5 saniye sonra patlıyor.

Yine de, Kırmızı Bölgeler, C4 vb. gibi büyük radyal hasarlar alınması durumunda araçlar anında patlayabilir.

Patlayan araçlar artık sadece doğrusal değil, hem doğrusal hem de açısal hız almaktadır. (patladıktan sonraki araç hareketi artık biraz daha az statik görünmelidir.)

Buna ek olarak, araçlar devrildiğinde artık daha fazla çarpışma hasarı almayacaklar.

Araç Hasar Değişiklikleri

Artık çoğu araç farklı hasar çarpanları uygulanan çoklu hasar bölgelerine sahip

Şu araçlar için geçerlidir: Buggy, Toros, UAZ, Mirado, Kamyonet, Rony ve Zima

Diğer tüm araçlar, isabet alanından bağımsız olarak daha önce olduğu gibi hasar alır

Hasar bölgeleri

Motor – %100 Hasar

Motor alanı, genellikle önde bulunur

Gövde – %75 Hasar

Ön ve arka kapılar, gövdenin arka ve alt tarafları

Tavan – %50 Hasar

Tavan paneli, tavan direkleri, koltuklar, aynalar

Tekne Zırh Yükseltmesi

Tekneler artık 5 statik hasar azaltmaya sahip

Yeni Fırlatılabilir C4

C4, oyunculara çekingen rakipleri stratejik olarak temizlemenin yeni yollarını sunan ilginç ve güçlü bir yeni araçtır. 25 metrelik devasa etkili yarıçapı ve siperlere nüfuz edebilen hasarı ile, C4'ün sesini duyduğunuzda kaçmak isteyebilirsiniz. C4'ün menzili oldukça kısa ancak oyuncular hariç hemen hemen bütün yüzeylere yapılabildiği için oldukça etkili.

C4 bip sesi çıkarmaya başlar ve atıldıktan 16 saniye sonra otomatik olarak patlar

Patlama durdurulamaz veya erken etkinleştirilemez

C4'te bir uyarı LED'i ve artan yoğunlukta duyulabilir bip sesleri vardır, yaklaşan patlama konusunda sizi uyarır ve hasar yarıçapında açıkça duyulabilir

C4, araçlar da dahil olmak üzere çoğu yüzeye yapışır

Oyunculara yapışmaz

Etkili hasar yarıçapı 25 metredir, ölümcül hasar yarıçapı 15 metredir

Hasar dikey olarak uzanır ancak biraz daha az menzil ile (dikey olarak 12,5 metrelik ölümcül yarıçap)

Patlamadan yayılan şok dalgası o kadar güçlüdür ki, siper arkasında olsalar bile yarıçap içindeki tüm düşmanlara zarar verir

C4'ün ağırlığı nedeniyle onu uzağa fırlatamazsınız ve çok fazla miktarda taşıyamazsınız

Dünya ganimeti olarak ve Erangel, Miramar, Vikendi ve Sanhok'ta Yardım Paketlerinde bulunur

C4 ileriki bir tarihte Antrenman Moduna eklenecektir.

Çivi Tuzakları

Bir diğer değişiklik ise çizi tuzaklarına geldi. PUBG umdukları kadar etkili olmadığını düşündüğü için çizi tuzağının uzunluğunu %50 arttırdı. Ayrıca Vikendi loot dengesinde de değişikliğe giden geliştirici KNT loot oranını arttırdı.

Kaynak: Turkmmo

 

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