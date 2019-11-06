PUBG 7.3 güncellemesinin detayları ve PUBG E-Spor'un bir sonraki aşaması açıklandı

PUBG yayınlamış olduğu 7.3 güncellemesinde bir çok değişikliği gözler önüne serdi. Sezon 7 araç dengesine de değinen PUBG araçların patlama mekaniklerinde değişikliğe gitti. Ayrıca yeni bir patlayıcı araç, paraşütle atlarken kullanılacak bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve daha fazlası bu yama'da yer alacak.



PUBG, 7.3 güncellemesi ile birlikte, araçların nasıl hasar gördüğüne daha gerçekçi bir hayatta kalma katkısı sağlamayı hedefliyor ve oyunculara son patlama gerçekleşmeden önce araçtan atlamak için küçük bir zaman aralığı sağlıyor.



Araç Değişiklikleri



Araçlar artık 0 HP'ye ulaştığında anında patlamıyor. Bunun yerine, artık motorlar devre dışı kalıyor ve yanmaya başlıyor, ardından araç 5 saniye sonra patlıyor.



Yine de, Kırmızı Bölgeler, C4 vb. gibi büyük radyal hasarlar alınması durumunda araçlar anında patlayabilir.



Patlayan araçlar artık sadece doğrusal değil, hem doğrusal hem de açısal hız almaktadır. (patladıktan sonraki araç hareketi artık biraz daha az statik görünmelidir.)



Buna ek olarak, araçlar devrildiğinde artık daha fazla çarpışma hasarı almayacaklar.



Araç Hasar Değişiklikleri



Artık çoğu araç farklı hasar çarpanları uygulanan çoklu hasar bölgelerine sahip



Şu araçlar için geçerlidir: Buggy, Toros, UAZ, Mirado, Kamyonet, Rony ve Zima



Diğer tüm araçlar, isabet alanından bağımsız olarak daha önce olduğu gibi hasar alır



Hasar bölgeleri



Motor – %100 Hasar



Motor alanı, genellikle önde bulunur



Gövde – %75 Hasar



Ön ve arka kapılar, gövdenin arka ve alt tarafları



Tavan – %50 Hasar



Tavan paneli, tavan direkleri, koltuklar, aynalar



Tekne Zırh Yükseltmesi



Tekneler artık 5 statik hasar azaltmaya sahip



Yeni Fırlatılabilir C4



C4, oyunculara çekingen rakipleri stratejik olarak temizlemenin yeni yollarını sunan ilginç ve güçlü bir yeni araçtır. 25 metrelik devasa etkili yarıçapı ve siperlere nüfuz edebilen hasarı ile, C4'ün sesini duyduğunuzda kaçmak isteyebilirsiniz. C4'ün menzili oldukça kısa ancak oyuncular hariç hemen hemen bütün yüzeylere yapılabildiği için oldukça etkili.



C4 bip sesi çıkarmaya başlar ve atıldıktan 16 saniye sonra otomatik olarak patlar



Patlama durdurulamaz veya erken etkinleştirilemez



C4'te bir uyarı LED'i ve artan yoğunlukta duyulabilir bip sesleri vardır, yaklaşan patlama konusunda sizi uyarır ve hasar yarıçapında açıkça duyulabilir



C4, araçlar da dahil olmak üzere çoğu yüzeye yapışır



Oyunculara yapışmaz



Etkili hasar yarıçapı 25 metredir, ölümcül hasar yarıçapı 15 metredir



Hasar dikey olarak uzanır ancak biraz daha az menzil ile (dikey olarak 12,5 metrelik ölümcül yarıçap)



Patlamadan yayılan şok dalgası o kadar güçlüdür ki, siper arkasında olsalar bile yarıçap içindeki tüm düşmanlara zarar verir



C4'ün ağırlığı nedeniyle onu uzağa fırlatamazsınız ve çok fazla miktarda taşıyamazsınız



Dünya ganimeti olarak ve Erangel, Miramar, Vikendi ve Sanhok'ta Yardım Paketlerinde bulunur



C4 ileriki bir tarihte Antrenman Moduna eklenecektir.



Çivi Tuzakları



Bir diğer değişiklik ise çizi tuzaklarına geldi. PUBG umdukları kadar etkili olmadığını düşündüğü için çizi tuzağının uzunluğunu %50 arttırdı. Ayrıca Vikendi loot dengesinde de değişikliğe giden geliştirici KNT loot oranını arttırdı.



Kaynak: Turkmmo







