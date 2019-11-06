PUBG 7.3 güncellemesinin detayları ve PUBG E-Spor'un bir sonraki aşaması açıklandı
PUBG 7.3 güncellemesiyle PUBG'ye gelen değişikliklere ek olarak, PUBG Espor'un bir sonraki aşaması ile ilgili detaylar açıklandı. PUBG Corporation, Mayıs ayında gerçekleşen PUBG Continental Series Charity Showdown'dan sonra PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Continental Serisi (PCS) 1 ve 2'yi duyurdu.
PUBG yayınlamış olduğu 7.3 güncellemesinde bir çok değişikliği gözler önüne serdi. Sezon 7 araç dengesine de değinen PUBG araçların patlama mekaniklerinde değişikliğe gitti. Ayrıca yeni bir patlayıcı araç, paraşütle atlarken kullanılacak bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve daha fazlası bu yama'da yer alacak.
PUBG, 7.3 güncellemesi ile birlikte, araçların nasıl hasar gördüğüne daha gerçekçi bir hayatta kalma katkısı sağlamayı hedefliyor ve oyunculara son patlama gerçekleşmeden önce araçtan atlamak için küçük bir zaman aralığı sağlıyor.
Araç Değişiklikleri
Araçlar artık 0 HP'ye ulaştığında anında patlamıyor. Bunun yerine, artık motorlar devre dışı kalıyor ve yanmaya başlıyor, ardından araç 5 saniye sonra patlıyor.
Yine de, Kırmızı Bölgeler, C4 vb. gibi büyük radyal hasarlar alınması durumunda araçlar anında patlayabilir.
Patlayan araçlar artık sadece doğrusal değil, hem doğrusal hem de açısal hız almaktadır. (patladıktan sonraki araç hareketi artık biraz daha az statik görünmelidir.)
Buna ek olarak, araçlar devrildiğinde artık daha fazla çarpışma hasarı almayacaklar.
Araç Hasar Değişiklikleri
Artık çoğu araç farklı hasar çarpanları uygulanan çoklu hasar bölgelerine sahip
Şu araçlar için geçerlidir: Buggy, Toros, UAZ, Mirado, Kamyonet, Rony ve Zima
Diğer tüm araçlar, isabet alanından bağımsız olarak daha önce olduğu gibi hasar alır
Hasar bölgeleri
Motor – %100 Hasar
Motor alanı, genellikle önde bulunur
Gövde – %75 Hasar
Ön ve arka kapılar, gövdenin arka ve alt tarafları
Tavan – %50 Hasar
Tavan paneli, tavan direkleri, koltuklar, aynalar
Tekne Zırh Yükseltmesi
Tekneler artık 5 statik hasar azaltmaya sahip
Yeni Fırlatılabilir C4
C4, oyunculara çekingen rakipleri stratejik olarak temizlemenin yeni yollarını sunan ilginç ve güçlü bir yeni araçtır. 25 metrelik devasa etkili yarıçapı ve siperlere nüfuz edebilen hasarı ile, C4'ün sesini duyduğunuzda kaçmak isteyebilirsiniz. C4'ün menzili oldukça kısa ancak oyuncular hariç hemen hemen bütün yüzeylere yapılabildiği için oldukça etkili.
C4 bip sesi çıkarmaya başlar ve atıldıktan 16 saniye sonra otomatik olarak patlar
Patlama durdurulamaz veya erken etkinleştirilemez
C4'te bir uyarı LED'i ve artan yoğunlukta duyulabilir bip sesleri vardır, yaklaşan patlama konusunda sizi uyarır ve hasar yarıçapında açıkça duyulabilir
C4, araçlar da dahil olmak üzere çoğu yüzeye yapışır
Oyunculara yapışmaz
Etkili hasar yarıçapı 25 metredir, ölümcül hasar yarıçapı 15 metredir
Hasar dikey olarak uzanır ancak biraz daha az menzil ile (dikey olarak 12,5 metrelik ölümcül yarıçap)
Patlamadan yayılan şok dalgası o kadar güçlüdür ki, siper arkasında olsalar bile yarıçap içindeki tüm düşmanlara zarar verir
C4'ün ağırlığı nedeniyle onu uzağa fırlatamazsınız ve çok fazla miktarda taşıyamazsınız
Dünya ganimeti olarak ve Erangel, Miramar, Vikendi ve Sanhok'ta Yardım Paketlerinde bulunur
C4 ileriki bir tarihte Antrenman Moduna eklenecektir.
Çivi Tuzakları
Bir diğer değişiklik ise çizi tuzaklarına geldi. PUBG umdukları kadar etkili olmadığını düşündüğü için çizi tuzağının uzunluğunu %50 arttırdı. Ayrıca Vikendi loot dengesinde de değişikliğe giden geliştirici KNT loot oranını arttırdı.
Kaynak: Turkmmo
PUBG, 7.3 güncellemesi ile birlikte, araçların nasıl hasar gördüğüne daha gerçekçi bir hayatta kalma katkısı sağlamayı hedefliyor ve oyunculara son patlama gerçekleşmeden önce araçtan atlamak için küçük bir zaman aralığı sağlıyor.
Araç Değişiklikleri
Araçlar artık 0 HP'ye ulaştığında anında patlamıyor. Bunun yerine, artık motorlar devre dışı kalıyor ve yanmaya başlıyor, ardından araç 5 saniye sonra patlıyor.
Yine de, Kırmızı Bölgeler, C4 vb. gibi büyük radyal hasarlar alınması durumunda araçlar anında patlayabilir.
Patlayan araçlar artık sadece doğrusal değil, hem doğrusal hem de açısal hız almaktadır. (patladıktan sonraki araç hareketi artık biraz daha az statik görünmelidir.)
Buna ek olarak, araçlar devrildiğinde artık daha fazla çarpışma hasarı almayacaklar.
Araç Hasar Değişiklikleri
Artık çoğu araç farklı hasar çarpanları uygulanan çoklu hasar bölgelerine sahip
Şu araçlar için geçerlidir: Buggy, Toros, UAZ, Mirado, Kamyonet, Rony ve Zima
Diğer tüm araçlar, isabet alanından bağımsız olarak daha önce olduğu gibi hasar alır
Hasar bölgeleri
Motor – %100 Hasar
Motor alanı, genellikle önde bulunur
Gövde – %75 Hasar
Ön ve arka kapılar, gövdenin arka ve alt tarafları
Tavan – %50 Hasar
Tavan paneli, tavan direkleri, koltuklar, aynalar
Tekne Zırh Yükseltmesi
Tekneler artık 5 statik hasar azaltmaya sahip
Yeni Fırlatılabilir C4
C4, oyunculara çekingen rakipleri stratejik olarak temizlemenin yeni yollarını sunan ilginç ve güçlü bir yeni araçtır. 25 metrelik devasa etkili yarıçapı ve siperlere nüfuz edebilen hasarı ile, C4'ün sesini duyduğunuzda kaçmak isteyebilirsiniz. C4'ün menzili oldukça kısa ancak oyuncular hariç hemen hemen bütün yüzeylere yapılabildiği için oldukça etkili.
C4 bip sesi çıkarmaya başlar ve atıldıktan 16 saniye sonra otomatik olarak patlar
Patlama durdurulamaz veya erken etkinleştirilemez
C4'te bir uyarı LED'i ve artan yoğunlukta duyulabilir bip sesleri vardır, yaklaşan patlama konusunda sizi uyarır ve hasar yarıçapında açıkça duyulabilir
C4, araçlar da dahil olmak üzere çoğu yüzeye yapışır
Oyunculara yapışmaz
Etkili hasar yarıçapı 25 metredir, ölümcül hasar yarıçapı 15 metredir
Hasar dikey olarak uzanır ancak biraz daha az menzil ile (dikey olarak 12,5 metrelik ölümcül yarıçap)
Patlamadan yayılan şok dalgası o kadar güçlüdür ki, siper arkasında olsalar bile yarıçap içindeki tüm düşmanlara zarar verir
C4'ün ağırlığı nedeniyle onu uzağa fırlatamazsınız ve çok fazla miktarda taşıyamazsınız
Dünya ganimeti olarak ve Erangel, Miramar, Vikendi ve Sanhok'ta Yardım Paketlerinde bulunur
C4 ileriki bir tarihte Antrenman Moduna eklenecektir.
Çivi Tuzakları
Bir diğer değişiklik ise çizi tuzaklarına geldi. PUBG umdukları kadar etkili olmadığını düşündüğü için çizi tuzağının uzunluğunu %50 arttırdı. Ayrıca Vikendi loot dengesinde de değişikliğe giden geliştirici KNT loot oranını arttırdı.
Kaynak: Turkmmo
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