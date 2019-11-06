PUBG, 2. yılını kutlamaya hazırlanıyor

PUBG Mobile sezon 12 ile oyunun 2. yıl dönümünü birleştirerek muhteşem hediyeler ve etkinlikler ile birlikte kutlamaya hazırlanıyor.



Ülkemizde ve dünyada mobil oyun piyasasını adeta sallayan PUBG Mobile, oyunun 2. yıl dönümü için bir dizi etkinlik düzenleneceğini ve oyuncuların çeşitli hediyelere sahip olabileceğini gösteren bir videoyu resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Tanıtılan Royale Pass ile birlikte "2gether We Play" adlı 12. sezona dair bazı detaylar oyuncularla paylaşıldı.



Sezon 12 bugün itibariyle başlamış olsa da oyunun 2. yıl kutlamaları 12 Mart tarihinde başlayacak. Yeni Royale Pass ile birlikte capcanlı bir renk paletine sahip kostüm ve silah kaplamalarına sahip olabilecek olan oyuncular ayrıca 22 Mart'a kadar çeşitli ödüllere sahip olmak için arkadaşları ile birlikte takım oluşturabilecekler. Hardcore, Quick Match ve Sniper Training modlarında takımınız ile oynayarak bu ödüllere sahip olabilirsiniz. (Playerbros)



