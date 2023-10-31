Puan silinmesin diye 160 milyon euro'luk satış!

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, yaz aylarında 160 milyon euro'luk oyuncu satışı yaparak Premier Lig'den gelecek cezaların önüne geçti.



The Telegraph'ta yer alan habere göre; Wolves, Premier Lig yönetimi tarafından belirlenen Kar Ve Sürdürülebilirlik Kuralları (eski adıyla Finansal Fair Play) ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım tehdidini savuşturmak için son hız harekete geçti ve 17 oyuncusunu sattı.



Wolves Kulüüb, bu yaz 100 milyon euro'nun üzerinde transfer karı elde etti. Ruben Neves, Raul Jimenesz, Nathan Collins, Conor Coady ve Matheus Nunes gibi oyuncuları yüksek miktarlardan sattı. Wolves, bu transfer karını elde edemeseydi tıpkı Wolves gibi 1 puanı silinecekti.



Oyuncu satışları sonrası Premier Lig yönetiminden onay alan Wolves, daha fazla ayrılık olmayacağını taahhüt etti.



Wolves'un satışları



Matheus Nunes: 62 milyon euro

Ruben Neves: 55 milyon euro

Nathan Collins: 26.85 milyon euro

Conor Coady. 8.7 milyon euro

Raul Jimenez: 6.4 milyon euro

Ryan Giles: 5.85 milyon euro

Daniel Podence: 1.5 milyon euro

Hayao Kawabe: 1.5 milyon euro

Matija Sarkic: 1.4 milyon euro



SATIŞLARA RAĞMEN İYİ DURUMDA



Wolves, tüm bu satışlara karşın ligde 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak 10 haftada 12 puan topladı ve 12. sıraya kadar çıktı.



