Puan silinmesin diye 160 milyon euro'luk satış!

Wolves, yaz aylarında 160 milyon euro üzerinde oyuncu satışı yaparak Premier Lig'den alacağı cezanın önüne geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Puan silinmesin diye 160 milyon euro'luk satış!
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31 Ekim 2023 16:55
Son güncelleme 31 Ekim 2023 17:12
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, yaz aylarında 160 milyon euro'luk oyuncu satışı yaparak Premier Lig'den gelecek cezaların önüne geçti.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Wolves, Premier Lig yönetimi tarafından belirlenen Kar Ve Sürdürülebilirlik Kuralları (eski adıyla Finansal Fair Play) ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım tehdidini savuşturmak için son hız harekete geçti ve 17 oyuncusunu sattı.

Wolves Kulüüb, bu yaz 100 milyon euro'nun üzerinde transfer karı elde etti. Ruben Neves, Raul Jimenesz, Nathan Collins, Conor Coady ve Matheus Nunes gibi oyuncuları yüksek miktarlardan sattı. Wolves, bu transfer karını elde edemeseydi tıpkı Wolves gibi 1 puanı silinecekti.

Oyuncu satışları sonrası Premier Lig yönetiminden onay alan Wolves, daha fazla ayrılık olmayacağını taahhüt etti.

Wolves'un satışları

Matheus Nunes: 62 milyon euro
Ruben Neves: 55 milyon euro
Nathan Collins: 26.85 milyon euro
Conor Coady. 8.7 milyon euro
Raul Jimenez: 6.4 milyon euro
Ryan Giles: 5.85 milyon euro
Daniel Podence: 1.5 milyon euro
Hayao Kawabe: 1.5 milyon euro
Matija Sarkic: 1.4 milyon euro

SATIŞLARA RAĞMEN İYİ DURUMDA

Wolves, tüm bu satışlara karşın ligde 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak 10 haftada 12 puan topladı ve 12. sıraya kadar çıktı.

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