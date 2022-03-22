Puan ortalaması! Terim: 1.35 > Torrent: 1.1

Fatih Terim'in görevine son verildiğinde Galatasaray, ligde 12. sırada yer alırken, attığı 24 gole karşılık kalesinde 24 gol görmüş ve 27 puan toplamıştı. İmparator 1.35'lik puan ortalaması yakalarken, Domenec Torrent'le birlikte bu ortalama da geriledi.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Torrent yönetiminde ligde çıktığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet-2 beraberlik-5 yenilgi ile 11 puan topladı, 1.1 ortalamada kaldı.



Katalan hoca döneminde ligde 10 haftada 21 gole engel olamayan Galatasaray, 16 golle karşılık verince -5 averajla Kayserispor'un arkasında 15. sıraya geriledi. Aslan'ın düşme hattıyla arasında sadece 1 basamak kaldı.



PROBLEM 'ORTADA'



Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı sıkıntıların bedeli ağır oldu. Sarı-kırmızılı takım lig, Avrupa ve kupa maratonunda merkezden skor katkısı alamayınca, mart ayının ortasında hedefsiz kaldı. Üç kulvarda 40 maçla en fazla şans bulan isim olan Berkan Kutlu sadece 2 asist yapabildi. Aslan'da orta sahanın göbeğinde oynayan diğer oyuncuların ise gol-asist katkısı hiç yok.



Taylan 36 karşılaşmayı, son transfer Pulgar da 4 maçı boş geçti. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerden Aytaç Kara 12 maçta, Gustavo Assuncao 2 maçta ne gol atabildi ne asist yapabildi. 6-8 numara pozisyonundan hücumda planladığı desteği alamayan Galatasaray bu bölgeden yediği gollerle ligde dibe vurdu.





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