Sezona fırtına gibi giren Trabzonspor, 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bu başarıda Abdullah Avcı'nın sihirli değneği etkili oldu. 2020- 21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Avcı'yı göreve getirmişti. Tecrübeli hocanın gelmesinden sonra ise yükseliş dönemine girilmişti. Başarılı hoca, geçtiğimiz dönem Fırtına ile çıktığı 32 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alan, sadece 3 kez kaybetmiş, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alarak tarihe geçmişti. Ayrıca Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında en yüksek galibiyet yüzdesi (% 68) ve puan ortalaması (2.1) yakalayan teknik direktör olmayı bilmişti.



17 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI



Abdullah Avcı, bu sezona iyi bir başlangıç yapmasının yanı sıra geçtiğimiz dönemden itibaren yakaladığı çıkışı da sürdürüyor. Bordo-mavili takımla ligde bugüne kadar 35 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 48 gol atarak, 24 gol yiyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2.11 puan ortalaması elde etti. Bu ortalama Avcı'nın kariyerindeki en yüksek puan ortalamasına da denk geldi. Trabzon, 2021-22 sezonunda ilk 3 haftada 3 galibiyet aldı. Avcı'nın ekibi 9 puan ve +6 averajla zirvede yer alırken, 17 yıl sonra sezona sezona 3'te 3 ile başlamış oldu. Başarılı hoca da tüm camia da bu sezon şampiyonluk bekliyor.



BU SENE İDDİALIYIZ



Trabzonspor'un bu sene zirve yarışını vereceğini ifade eden Avcı, taraftara mesaj verdi. Başarılı hoca, "Şu an itibariyle taraftar bize inanıyor, biz oyunculara inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var. Sakatlar, yorgunluklara rağmen rakamlar, istatistikler güzel. Her kazandığı hafta grubun ve şehrin enerjisi artıyor. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de yarışı verecektir" ifadelerini kullandı.



300 GÜNDÜR GÖREVDE



Abdullah Avcı'nın, kulüp düzeyinde Süper Lig devam ederken görev kabul ettiği tek takım bordo-mavili ekip oldu. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 300 gündür Karadeniz ekibinin başarısı için mücadele ediyor.



MAÇ BAŞINA 2.11'E ULAŞTI



Abdullah Avcı ile Trabzon birlikteliği her iki tarafa da olumlu anlamda yaramaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon çok kötü bir performans ile lige başlayan Karadeniz devi, takımın başına kötü bir Beşiktaş kariyeri geçiren Avcı'yı takımın başına getirmişti. Avcı yönetiminde 2021'de çıktığ ı 19 deplasman maçında da kaybetmeyen bordo-mavililer, 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Trabzonspor'un başına geçtikten sonra çıktığı Süper Lig karşılaşmalarında maç başına 2.11 puan ortalaması tutturdu.