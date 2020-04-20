PTT'den 1000 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ikinci defa 1000 TL yardımların başlayacağı müjdesini verdi. Bakan Selçuk; "Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız." dedi. Peki bu 1000 TL sosyal yardımlardan kimler yararlanacak? Sosyal yardımlar için başvuru olacak mı? 1000 TL sosyal yardımlar hangi kanallardan ödenecek? Detaylar haberimizde…İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardımda 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; "2. fazda hali hazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz" diye konuştu. Bakan Selçuk ayrıca, yardımların bu hafta itibariyle yapılacağını da söyledi.Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Böylelikle, sosyal yardım parası başvurusu hakkındaki süreç netleşmiş oldu. Yardımdan faydalanacak olanlar kişiler, devlet tarafından belirlendi.Edinilen son dakika bilgisine göre, yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E Devlet sorgulama sayfası erişime açıldı. Peki, 5 Nisan sosyal yardım parası nasıl, nereden alınır? 1000 TL yardım parasından kimler yararlanacak ve ne zaman ödenecek?İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet sorgulama ekranı ile sürece dair tüm merak edilenler!Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:Yaşlı AylığıEngelli Yakını AylığıSilikozis AylığıEşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit YardımMuhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit YardımÖksüz Yetim YardımıMuhtaç Asker Çocuğu YardımıŞartlı Eğitim YardımıŞartlı Sağlık YardımıÇoklu Doğum YardımıPsiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım ProgramıEngelli AylığıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi.Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.