PTT'yi geçen Galatasaray, çeyrek finalde

Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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PTT'yi geçen Galatasaray, çeyrek finalde
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23 Ekim 2022 16:09
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda PTT'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta adını çeyrek finale yazdırdı.
 Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Nazlı Eda Kafkas)

PTT: Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş, Pavlovic (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Sude Naz Uzun, Gizem Mısra Taşçı)

Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 25-16

Süre: 96 dakika (22, 23, 28, 23)

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