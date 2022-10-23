PTT'yi geçen Galatasaray, çeyrek finalde

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda PTT'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Nazlı Eda Kafkas)
PTT: Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş, Pavlovic (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Sude Naz Uzun, Gizem Mısra Taşçı)
Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 25-16
Süre: 96 dakika (22, 23, 28, 23)
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Nazlı Eda Kafkas)
PTT: Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş, Pavlovic (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Sude Naz Uzun, Gizem Mısra Taşçı)
Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 25-16
Süre: 96 dakika (22, 23, 28, 23)
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