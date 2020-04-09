Ptt ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? PTT'den kargo ile eve maske gönderimi

Ptt ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? PTT'den kargo ile eve maske gönderimi

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı karar aldı, her eve bedava (ücretsiz) maske dağıtılacak. Peki ücretsiz masketi PTT üzerinden nasıl alacaksınız? İşte PTT Kargo ile gönderilecek maskelerin detayları





İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.



Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.



*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.



*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.



*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.







5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:



-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.

-Fiberglass ve lateks içermemektedir.

-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.

-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.

-Kolay kullanıma uygundur.

-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.

-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.

-Hijyenik ve CE'li dir.

-Yüze tam uyumludur.

-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.







Her eve bedava maske dağıtılacak! Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı karar aldı! ePttAVM.com üzerinden formu doldurarak bilgilerini veren vatandaşların adresine, kişi başı haftalık 5 adet maske bedava olarak gönderilecek. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak.T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.-Fiberglass ve lateks içermemektedir.-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.-Kolay kullanıma uygundur.-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.-Hijyenik ve CE'li dir.-Yüze tam uyumludur.-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.

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