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PTT, Tchalou Volley'e şans tanımadı!

Voleybol Kadınlar CEV Challlenge Kupası'nın eleme turu rövanşında PTT, deplasmanda Belçika'nın Tchalou Volley takımını 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, Tchalou Volley'e şans tanımadı!
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01 Aralık 2022 00:24
Voleybol Kadınlar CEV Challlenge Kupası'nın eleme turu rövanşında PTT, deplasmanda Belçika'nın Tchalou Volley takımını 3-1 yendi.

Ankara'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan PTT, Belçika'da rövanş mücadelesine çıktı.

Bernard Pignon Salonu'nda oynanan karşılaşmada 25-22 ve 25-12'lik setlerle 2-0 öne geçen PTT, son 32 takım arasına kalmayı garantiledi.

Üçüncü set 25-20 Tchalou Volley'in üstünlüğüyle tamamlanırken, PTT dördüncü seti 25-20, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Belçika ekibini eleyen PTT, kupada bir üst turda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak.

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