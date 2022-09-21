PTT Spor, Rabotnicki'ye set vermedi

Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, ilk maçında Kuzey Makedonya takımı OK Rabotnicki'yi 3-0 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda PTT Spor, ilk maçında rakibini 25-19, 25-10 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yendi.



Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT Spor, ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Romanya temsilcisi CS Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.



Balkan Kupası'nı kazanacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla eşleşecek.





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