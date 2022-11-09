PTT, Sigorta Shop'a zorlansa da kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, Sigorta Shop'u 3-2 yendi.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
PTT: Busa, Büşra Güneş, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Gizem Mısra Aşçı (Melisa Memiş, Derin Ezgi Taşdemir, Elif Boran, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)
Setler: 23-25, 25-20, 23-25, 25-15, 9-15
Süre: 120 dakika (28, 26, 28, 23, 15 )
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
PTT: Busa, Büşra Güneş, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Gizem Mısra Aşçı (Melisa Memiş, Derin Ezgi Taşdemir, Elif Boran, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)
Setler: 23-25, 25-20, 23-25, 25-15, 9-15
Süre: 120 dakika (28, 26, 28, 23, 15 )
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