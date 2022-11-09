PTT, Sigorta Shop'a zorlansa da kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PTT, Sigorta Shop'a zorlansa da kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2022 20:39
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar

Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

PTT: Busa, Büşra Güneş, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Gizem Mısra Aşçı (Melisa Memiş, Derin Ezgi Taşdemir, Elif Boran, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)

Setler: 23-25, 25-20, 23-25, 25-15, 9-15

Süre: 120 dakika (28, 26, 28, 23, 15 )

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ