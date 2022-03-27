PTT, Sarıyer'e set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında PTT, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, Sarıyer'e set vermedi!
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27 Mart 2022 16:19
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında PTT, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden

PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt)

Sarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Moksri, Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün (Adlin Kaymaz, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Ecem Aknam)

Setler: 25-14, 25-19, 25-23

Süre: 80 dakika (22, 26, 32)

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