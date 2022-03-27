PTT, Sarıyer'e set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında PTT, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden
PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt)
Sarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Moksri, Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün (Adlin Kaymaz, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Ecem Aknam)
Setler: 25-14, 25-19, 25-23
Süre: 80 dakika (22, 26, 32)
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden
PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt)
Sarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Moksri, Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün (Adlin Kaymaz, Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Ecem Aknam)
Setler: 25-14, 25-19, 25-23
Süre: 80 dakika (22, 26, 32)