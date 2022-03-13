PTT, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan PTT, rakibine karşı rahat bir galibiyet aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi!
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13 Mart 2022 16:27
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

PTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilşad Kavas, Merve Tanyel)

Nilüfer Belediyespor: Maglio, Çağla Akın, Aslı Teçimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan Sonsırma, Defne Başyolcu, Dumcheva, Fulden Ural, Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara)

Setler: 25-21, 25-20, 25-19

Süre: 87 dakika (27, 31, 29)

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