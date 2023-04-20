PTT, Kuzeyboru'ya set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, Kuzeyboru'ya set vermedi
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20 Nisan 2023 16:51
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
 Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca)

Setler: 19-25, 21-25, 23-25

Süre: 78 dakika (25, 24, 29)

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