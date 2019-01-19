PTT KPSS'siz personel alımı şartları neler? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

PTT açıklamayı yaptı ve personel alımı başvuru tarihlerini resmen duyurdu. Pekipersonel adayları, neler yapması gerekiyor? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları ve tüm detaylarla sizlerleyiz...PTT Başmüdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere yayımlanan ilanda KPSS Şartı aranmıyor!.İŞKUR üzerinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ilana çıkan PTT Başmüdürlüğüne, geçici süreli çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. PTT Başmüdürlüğü bünyesinde görev almak isteyecek adayların, belirli şartları taşıyor olmaları gerekiyor. İlana mezuniyet şartı belirtilmemiş olup, en az ilkokul mezunu olan adaylar da başvurularını gerçekleştirebilirler.PTT bünyesine personel alımları binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. PTT bünyesine alımı yapılması beklenen 55 bin personel alımıyla alakalı süreç de hala devam ediyor.İlana başvuru yapan adaylar, 6 ay süreyle geçici olarak PTT Mardin Başmüdürlüğü bünyesinde işçi olarak çalışacaklar. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yayımlanan bu ilana başvurular iŞKUR üzerinden yapılacak ve İŞKUR üye profili bulunan adaylar şuan itibariyle başvurularını gerçekleştirebilirler. İŞKUR il ve ilçe müdürlükleri üzerinden de başvurular yapılabilmektedir. Online olarak başvuru yapmak isteyen adaylar, resmi web adresini ziyaret ettikten sonra TYP ilanları bölümü üzerinden başvurular yapılabilmektedir. Başvuru yapacak adayların üye profillerindeki bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girilmiş olması, güncel bilgileri barındırıyor olması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki TYP numarası üzerinden ilana ulaşıp başvurularını gerçekleştirebilirler.İlanın TYP numarası: 271956PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor.