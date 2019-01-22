PTT Kargo Fiyatları Hesaplama, PTT Kargo ücreti ne kadar?

PTT'den kargo göndermek isteyenler buraya... Peki 2019 yıılı için kargo fiyatları resmen açıklandı mı? PTT kargo ücretleri ne kadar oldu ve nasıl hesaplanır? İşte bu soruların yanıtlarını merak edenler için bu haberi hazırladık. İşte detaylar...Ücret hesaplama yapabilmek için PTT'nin sitesinden yardım almak gerekiyo. Alt kısımda "PTT Kargo Ücret Hesaplama Sayfasına Git" menüsünden PTT kargo gönderi ücreti öğrenme sayfasına gidiniz.Sayfada gönderi ücreti öğrenme menüsünün hemen altında "Yurtiçi Hizmetler" alanını göreceksiniz. Bu alanda PTT kargonun kargo hizmeti ücretini öğrenmek istediğimiz için sayfa içerisinde bulunan "Yurtiçi Hizmetler" ve "PTT Kargo" seçimini işaretleyiniz. Seçimden sonra kargonuz ile alakalı olan kilo, en, boy yükseklik bilgilerini girmenizi isteyecektir. Bu bilgileri girdiğiniz de kargonuzun kaç desi tuttuğu ekranın hemen altında görebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra diğer aşama olan özel (ek) hizmetler alanında gidiniz.Özel hizmetler alanında alma haberli gönderi, ücreti alıcıdan tahsil, telefon ile teslim bilgisi, sigortalı kargo gönderimi, şubeden teslim alma işlemleri gibi özel hizmetlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Özel hizmetlerden bazıları ek ücrete tabidir, ek ücrete tabi olan ek özel hizmetler kargo ücreti yükseltmektedir buna dikkat etmenizi öneririz. Özel (ek) hizmetler seçiminden birini seçtiğinizde ücret yükseliyorsa o seçimin ek ücrete tabi olduğunu anlayabilirsiniz.1- En fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp (Yüz Desi) hacme sahip yurtiçi gönderiler "Posta Kargosu", yurtdışı çıkış ve varışlı olanlar "Posta Kolisi", ağırlık ve hacimsel olarak posta kargosunun üzerinde olanlar ise "Kargo" olarak adlandırılır.2- Posta kargosu ve posta kolilerinin boyut itibariyle 2 mm toleransla bir yüzü 14x9 cm'den, tomar halinde ise uzunluğu 10 cm'den az olmamak üzere iki çap toplamı ile birlikte 17 cm'den az olamaz.3- Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada varışlı posta kargoların ağırlığı 20 kg.ı geçemez.4- Posta Kargosu ve Kargoların hacimsel oranı ( DESİ) 3 boyutunun santimetre (cm) cinsinden ( En, boy, yükseklik ) birbiri ile çarpılarak 3000'e bölünmesi ile bulunur.5- As-Pos K.K.T.C. varışlı Posta Kargosu ve Kargolar yurtiçi ücretlerle kabul edilir.6- İade veya tekrar yollanan Posta Kargosu ve Kargolardan kabul ücretinin %20'si alınır. Ancak 2 kg/ DESİ' ye kadar olan Posta Kargosundan bu ücret alınmaz.7- Posta Kargosu ve Kargoların ücretlendirilmesinde, ağırlık ya da hacimsel oranlara karşılık gelen ücretlerin hangisi fazla ise o dikkate alınır.8- "PTT İşyerinde Teslim" özel hizmeti ile kabul edilen Posta Kargosu ve Kargolarının; kabul listesi ve adres etiketinde, alıcı adresi yerine "PTT İşyerinde Teslim" hizmetli olduğu ve ilgili PTT işyerinin adı belirtilir. Alıcının telefon numarası belirtilmeyen "PTT İşyerinde Teslim" özel hizmetli gönderiler kabul edilmez. Ayrıca telefonla haber verme ücreti alınmaz.9- Bireysel müşterilerin il merkezi dağıtım sahası adresi varışlı posta kargoları ile kargolar ağırlık olarak en fazla 50 kg, hacimsel olarak 200 desiye kadar; il merkezi dağıtım sahası dışında kalan yerler varışlılar ise en fazla 30 kg ve 150 desiye kadar alıcı adresinde teslim edilmek üzere kabul edilebilir. İstisnai yerlerden kabul edilecek posta kargoları ve kargolar ile sözleşmeli müşterilere ait posta kargoları ve kargolara ilişkin farklı boyut ve ağırlık uygulaması, hizmete tahsis edilen araç ve imkanlar çerçevesinde taşınabilecek maddelerle sınırlıdır.10- Adli makamlarca yollanan gönderilerin kabulünde ağırlık, boyut ve hacim şartı aranmaz ve bu gönderiler uçakla sevk edilmez.11- Seçim posta kargosu ve kargoların ücretlendirilmesinde sadece ağırlık esas alınır, varış yerinde normal dağıtım beklenilmeden özel dağıtımla teslim edilir.12- Yurtdışına gönderilecek posta kolilerinin ücretlendirilmesinde ağırlık esas alınır. Ağırlık limitleri ve ücretleri için Yurtdışı Koli Tarifesine bakılmalıdır.13- Posta kolilerinin en uzun kenarı ya da yüksekliği 100 santimetreden fazla olmamak üzere, uzunluktan başka bir yönde alınmış çevre toplamı ile birlikte 300 santimetreyi geçemez.PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor.