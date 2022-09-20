PTT Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda sahne alacak

Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT, ilk maçına 21 Eylül Çarşamba günü çıkacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda PTT, yarın ilk maçını Kuzey Makedonya ekibi OK Rabotnicki'yle TSİ 18.00'de oynayacak.



Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT, ikinci maçında 22 Eylül Perşembe günü Romanya'dan Dinamo Bükreş, üçüncü karşılaşmasında ise 24 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'dan OK Partizan'la mücadele edecek. PTT, son karşılaşmasını ise 25 Eylül Pazar günü ev sahibi ekip UOK Banjaluka Volley'le yapacak.



Balkan Kupası'nı kazanacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla eşleşecek.





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