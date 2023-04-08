PTT, deplasmanda THY'yi devirmeyi bildi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşan PTT, rakibini 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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PTT, deplasmanda THY'yi devirmeyi bildi
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08 Nisan 2023 17:52
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti, Özlem Tuğral)

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Mısra Aşçı, Mislina Kılıç, Sude Uzun, Ezgi Taşdemir)

Setler: 16-25, 25-17, 20-25, 25-21, 8-15

Süre: 112 dakika (21, 28, 24, 26, 13)

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