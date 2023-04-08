PTT, deplasmanda THY'yi devirmeyi bildi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti, Özlem Tuğral)
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Mısra Aşçı, Mislina Kılıç, Sude Uzun, Ezgi Taşdemir)
Setler: 16-25, 25-17, 20-25, 25-21, 8-15
Süre: 112 dakika (21, 28, 24, 26, 13)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti, Özlem Tuğral)
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Mısra Aşçı, Mislina Kılıç, Sude Uzun, Ezgi Taşdemir)
Setler: 16-25, 25-17, 20-25, 25-21, 8-15
Süre: 112 dakika (21, 28, 24, 26, 13)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ