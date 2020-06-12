PTT cumartesi günü açık mı?

PTT, her gün yüzbinlerce kişiye mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. İşlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar yola koyulmadan önce PTT çalışma saatleri ile ilgili arama motorunda araştırmalar yapıyor. Sabah saatlerinde gitmeyi düşünen kişiler 'PTT saat kaçta açılıyor' sorusuna cevap ararken akşam saatlerine doğru gidecekler ise 'PTT saat kaçta kapanıyor' sorusuna yanıt arıyor. Peki, hafta sonu açık mı? 2020 PTT çalışma saati bilgisine göre Cumartesi Pazar kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu mesai çalışma saatleri listesine göre PTT açılış kapanış saati!

12 Haziran 2020 18:18
PTT cumartesi günü açık mı?
Sabah erkenden işlemlerini sıra beklemeden halletmek isteyen kişiler 'PTT saat kaçta açılıyor' sorusunun cevabını ararken, akşam vakitlerinde ise 'PTT kaçta kapanıyor' sorusunun yanıtını araştırıyor. Mesai saatleri içinde her gün yüz binlerce kişiye hizmet veren kuruluşun açılış/ kapanış saatleri bilgisini buradan öğrenebilirsiniz. 2020 PTT çalışma saatleri takvimi ile hafta içi, hafta sonu Cumartesi/Pazar günü saat kaça kadar açık sorusu ile ilgili detayları da burada bulabilirsiniz.
İşte 2020 itibariyle hafta içi ve hafta sonu PTT çalışma saatleri;

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ADRESİ

Öte yandan genel işler ve bilgi almak için PTT adresi de merak ediliyor. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

PTT TARİHİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

 

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