Haber Tarihi: 07 Nisan 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 17:35

PTT cumartesi günü açık mı? 2023 PTT kargo çalışma saatleri (cumartesi)

PTT cumartesi, pazar günü açık mı sorusu, kargo işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 PTT çalışma saatleri, öğle arası açılış ve kapanış saati bilgisi hakkında detaylarını derledik. Kargo gönderimi, fatura yatırma, para çekme, para yatırma, posta gönderimi ve alımı yapmak isteyenler için PTT saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorusunun detayları da belli oldu. Peki, PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, 2023 PTT çalışma saatleri ve öğle arası bilgileri

PTT cumartesi günü açık mı? 2023 PTT kargo çalışma saatleri (cumartesi)
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"PTT cumartesi günü açık mı, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?" gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 PTT açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın için öenm arz ediyor. PTT şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen vatandaşların soruşturduğu PTT saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, PTT çalışma saatleri 2023 bilgileri
PTT CUMARTESİ AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında PTT hafta sonu kapalı oluyor. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet veriyor. Tüm PTT şubeleri Pazar günleri ise kapalıdır.

NOT: PTT şubeleri arasında kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar hizmet vermektedir. 
PTT HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Cumartesi: 08:30- 13:30 (PTT Merkez şubeler)

Pazar: Kapalı

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

PTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.
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