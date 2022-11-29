PTT, Belçika'da rövanş maçına çıkacak

PTT Kadın Voleybol Takımı, CEV Challlenge Kupası eleme turu rövanş maçında çarşamba günü Belçika temsilcisi Tchalou Volley'e konuk olacak.



Bernard Pignon Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.



Ankara'da yapılan ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan PTT için ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.



PTT'nin rakibine 3-0 veya 3-1 mağlup olması halinde ise turu geçecek takım, altın set sonunda belli olacak.





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