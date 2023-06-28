PTT bayramda açık mı, çalışıyor mu 2023? Kargolar bayramda açık mı?

Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu 2023? 26 Haziran pazartesi kargolar açık mı? Milyonlarca vatandaş kargoların ve PTT'nin arefe günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan, arefe günü ise 20 Nisan tarihine denk gelecek. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Peki, Kargolar ve PTT bayramda çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü PTT ve kargoların durumu...Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.Kargo şirketlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.Kargo şubeleri; 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün vatandaşlara hizmet verecek.İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Bankalar, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine uyum sağladıkları için Borsa İstanbul'un çalışma durumunu temel alırlar. Bu nedenle bankaların, 26-27 Haziran tarihlerinde açık olması bekleniyor. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde kargolar çalışacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır. Bu nedenle arefe günü öğlede sonra, 3 Temmuz Pazartesi gününe dek yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.26-27 Haziran resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları ise 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün (arife olduğu için) çalışacaklar. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili 27 Haziran Salı öğlen başlayacak, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak; toplamda 5.5 gün tatil yapacaklar.İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 26-27 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.Kurban Bayramı boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.