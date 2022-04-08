PTT, Aydın karşısında rahat kazandı!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında PTT, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi PTT 3-1 kazandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Emine Arıcı)
PTT: Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla Erdem, Merve Tanyel)
Setler: 23-25, 25-16, 23-25, 14-25
Süre: 110 dakika (32, 25, 29, 24)
Mücadeleyi PTT 3-1 kazandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Emine Arıcı)
PTT: Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla Erdem, Merve Tanyel)
Setler: 23-25, 25-16, 23-25, 14-25
Süre: 110 dakika (32, 25, 29, 24)