PTT, Aydın karşısında rahat kazandı!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında PTT, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, Aydın karşısında rahat kazandı!
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08 Nisan 2022 21:09
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında PTT, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi PTT 3-1 kazandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Emine Arıcı)

PTT: Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla Erdem, Merve Tanyel)

Setler: 23-25, 25-16, 23-25, 14-25

Süre: 110 dakika (32, 25, 29, 24)

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