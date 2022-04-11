PTT, Aydın'ı devirdi Galatasaray'ın rakibi oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında PTT, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PTT, Aydın'ı devirdi Galatasaray'ın rakibi oldu
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11 Nisan 2022 20:15
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında PTT, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı PTT 3-1 kazandı. Deplasmanda yaptığı ilk maçta da aynı skorla galip gelen PTT, seriyi 2-0 kazandı.

PTT, 5'incilik için Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 7'ncilik için Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

PTT: Amanda, Çağla Erdem, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Rousseaux)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler)

Setler: 27-25, 25-23, 18-25, 25-23

Süre: 122 dakika (33, 29, 28, 32)

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