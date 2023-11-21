PTT, Adana'da galibiyete ulaştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında PTT, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente
Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Dimitrova, Büşra Güneş (Ceren Cihan Önal, Ezgi Bektaş, Hazal Selin Uygur, Berin Yıldırım, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak)
PTT: Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Caric, Merve Tanyel, Merve Çepni (Özlem Güven, Hande Naz Sunar, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Savic, Yasemin Özel)
Setler: 25-16, 20-25, 22-25, 21-25
Süre: 106 dakika (21, 26, 27, 32)
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente
Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Dimitrova, Büşra Güneş (Ceren Cihan Önal, Ezgi Bektaş, Hazal Selin Uygur, Berin Yıldırım, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak)
PTT: Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Caric, Merve Tanyel, Merve Çepni (Özlem Güven, Hande Naz Sunar, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Savic, Yasemin Özel)
Setler: 25-16, 20-25, 22-25, 21-25
Süre: 106 dakika (21, 26, 27, 32)
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