PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.