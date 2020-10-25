PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV'de 6 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; psv.nl
PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı
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25 Ekim 2020 16:04
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.



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