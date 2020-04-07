PSV'den kombinelere zam yapmama kararı

Hollanda devi PSV kulübü, önümüzdeki sezon maçlarını oynayacakları Phillips Stadı'ndaki kombine bilet fiyatlarında artış yapmayacaklarını söyledi.PSV'nin ticari işlerden sorumlu yöneticisi Frans Janssen yaptığı açıklamada dünyadaki tüm kulüplerin maddi sorun yaşamaya başladığını ve koronavirüs sebebiyle yaşanan bu maddi kaybı engellemek için çalışma yaptıklarını söyledi. Jenssen açıklamasında önümüzdeki sezon Phillips Stadı'nın her maç yüksek ortalama ile dolmasını planladıklarını ve bu planlar doğrultusunda kombinelerde artış yapmayacaklarını ifade etti.PSV kulübü içinde bulunduğumuz sezon başlamadan önce de kombine bilet fiyatlarında artış yapmamış ve daha yüksek ortalama ile maçlarını oynamıştı.