PSV'den Fenerbahçe için Zahavi göndermesi

Hollanda temsilcisi PSV, ismi Fenerbahçe'yle sık sık gündeme gelen Eran Zahavi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken sarı lacivertlilere göndermede bulundu.Instagram'da 500 bin beğeni durumunda Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyleyen oyuncuya sarı lacivertli taraftarlardan beğeni yağmuru gelmiş ve 24 saat içerisinde bu rakama ulaşılmıştı.Twitter hesabından oyuncunun PSV'li formasını paylaşan PSV, 433 hesabını etiketleyerek "500 bin beğeniye gerek yok" ifadelerine yer vererek gülen emoji bıraktıSarı lacivertli taraftarlar da henüz 500 bin takipçisi de olmayan PSV'ye göndermelerde bulundu