Sol bek, kanat, forvet, kaleci derken Beşiktaş için bir de orta saha iddiası gündeme geldi. İddianın kaynağı ise Meksika basını... PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki futbolcusu Erick Gutierrez'in sezon sonunda siyah-beyazlı takıma transfer olacağını öne sürüldü'Gutierrez'in Beşiktaş'a gitme olasılığı' başlığıyla verilen yorum haberde Meksikalı futbolcunun bu sezon PSV'de performansının düştüğü belirtilip "Kaderi Türkiye'de" ifadesi kullanıldı. PSV teknik direktörü Ernest Faber tarafından dikkate alınmadığı için oyuncunun kiralanabileceği belirtilen haberde "Gutierrez yeni bir çıkış yakalamak amacında. Kendisini ocak ayından beri isteyen Beşiktaş, onu hala kadroda düşünüyor. Hatta görüşmeler bile yapılıyor" denildi.Siyah-beyazlı kulübün ekonomik olarak zorda olduğu da belirtilirken, "Türkler elini biraz rahatlatınca bu transferi bitirecek" iddiasında bulunuldu. Ayrıca 'Guti' lakaplı oyuncunun en az 1 yıl kiralanacağı kaydedildi. Haberde, piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki orta saha oyuncusu için herhangi bir rakam bilgisi ise paylaşılmadı. Merkez ve defansif orta saha olarak görev yapan Guti, bu sezon 4 kulvarda toplam 26 maça çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadı.