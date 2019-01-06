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PSV'den Beşiktaş'a Isimat-Mirin mesajı!

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Beşiktaş'a transfer olan Nicolas Isimat-Mirin için paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSV'den Beşiktaş'a Isimat-Mirin mesajı!
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06 Ocak 2019 19:39
Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin için eski takımı PSV Eindhoven'dan paylaşım geldi. PSV, Fransız futbolcunun şampiyonluk kutlamasında söylediği şarkıyı paylaştı.

PSV Eindhoven, Beşiktaş'a sattıkları Nicolas Isimat-Mirin için "Sizin için de şarkı söyleyecek, söz veriyoruz." paylaşımında bulundu.

Isimat-Mirin, PSV'nin şampiyonluk kutlamalarında eline mikrofon alıp şarkı söylemiş ve taraftarların sempatisini kazanmıştı.

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