PSV'den Beşiktaş'a Isimat-Mirin mesajı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin için eski takımı PSV Eindhoven'dan paylaşım geldi. PSV, Fransız futbolcunun şampiyonluk kutlamasında söylediği şarkıyı paylaştı.PSV Eindhoven, Beşiktaş'a sattıkları Nicolas Isimat-Mirin için "Sizin için de şarkı söyleyecek, söz veriyoruz." paylaşımında bulundu.Isimat-Mirin, PSV'nin şampiyonluk kutlamalarında eline mikrofon alıp şarkı söylemiş ve taraftarların sempatisini kazanmıştı.