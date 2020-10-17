PSV'de Eran Zahavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe ile uzun süre adı anılan Eran Zahavi'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
PSV'de Eran Zahavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
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17 Ekim 2020 19:38
Yaz aylarında uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan ve sonra PSV Eindhoven'a transfer olan Eran Zahavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hollanda ekibi, deneyimli golcünün karantinaya alındığını ve şu aşamada sağlık sorunu yaşamadığını duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen gün yaptığı açıklamada Zahavi ile ilgilenmediklerini belirtirken, "Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" demişti.

PSV'de bu sezon 3 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 1 gol ve 2 asist yaptı.

 



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