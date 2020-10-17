PSV'de Eran Zahavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yaz aylarında uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan ve sonra PSV Eindhoven'a transfer olan Eran Zahavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hollanda ekibi, deneyimli golcünün karantinaya alındığını ve şu aşamada sağlık sorunu yaşamadığını duyurdu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen gün yaptığı açıklamada Zahavi ile ilgilenmediklerini belirtirken, "Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" demişti.



PSV'de bu sezon 3 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 1 gol ve 2 asist yaptı.







