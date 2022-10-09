Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, Herenveen deplasmanına konuk oldu. Abe Lenstra'da oynanan müsabakayı PSV 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, PSV'ye galibiyeti getiren golü 75. dakikada Cody Gakpo kaydetti.



Bu sonucun ardından PSV, ligde 21 puana yükseldi. Heerenveen ise 13 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSV, sahasında Utrecht ile karşılaşacak. Heerenveen ise GO Ahead deplasmanına gidecek.





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