PSV'ye Cambuur şoku!

Hollanda Ligi 8. hafta mücadelesinde PSV Eindhoven, deplasmanda Cambuur ile karşılaştı.



Cambuur Stadion'da oynanan mücadeleyi Cambuur 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Van der Water, 81. dakikada Paulissen ve 90. dakikada Van Wermeskerken kaydetti.



Bu sonuçla PSV 2 maç aradan sonra mağlup oldu ve lider Ajax ile girdiği yarışta yara aldı. Cambuur ise 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.



Cambuur bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. PSV ise 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSV, Heerenveen deplasmanına gidecek. Cambuur ise Go Ahead ile karşılaşacak.





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