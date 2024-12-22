PSV, üç puanı üç golle aldı

Hollanda Eredivisie'nin 17. hafta maçında PSV, Feyenoord'u konuk etti. Philips Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 19'da Noa Lang, 27'de Luuk de Jong ve 63'te Malik Tillman kaydetti.
PSV, bu galibiyetin ardından puanını 45'e yükselterek en yakın rakibi Ajax'a 6 puan fark atarak liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Feyenoord, 35 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki maçında PSV, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Feyenoord, Utrecht'i ağırlayacak.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 19'da Noa Lang, 27'de Luuk de Jong ve 63'te Malik Tillman kaydetti.
PSV, bu galibiyetin ardından puanını 45'e yükselterek en yakın rakibi Ajax'a 6 puan fark atarak liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Feyenoord, 35 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki maçında PSV, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Feyenoord, Utrecht'i ağırlayacak.