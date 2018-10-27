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PSV, seriyi 86'da kurtardı! 10'da 10 oldu

PSV Eindhoven, Groningen deplasmanında geri düştü ancak son dakikalarda gelen golle kazanarak 10'da 10 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
PSV, seriyi 86'da kurtardı! 10'da 10 oldu
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27 Ekim 2018 22:41
Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Groningen ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Euroborg Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV, 2-1'lik skorla kazandı.

Groningen, 42. dakikada Samir Memisevic'in penaltı golüyle öne geçti. PSV, 45'te Donyell Malen'in golüyle eşitliği sağladı.

PSV Eindhoven'ın serisinin uzamasını ise 86. dakikadaki golüyle Denzel Dumfries sağladı.

Bursaspor'dan sezon başında PSV'ye transfer olan Aziz Behich, yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna alınmadı.

PSV Eindhoven, bu galibiyetle birlikte 10'da 10 yaptı ve 30 puana yükseldi. Son sıradaki Groningen ise 4 puanda kaldı. PSV, gelecek hafta sahasında Vitesse'yi ağırlayacak. Groningen ise Excelsior'a konuk olacak.

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