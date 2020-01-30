PSV, Ricardo Rodriguez'i açıkladı!

"BİRKAÇ KULÜP DAHA BENİ İSTEMİŞTİ"

1 MİLYON EURO KİRALAMA

Fenerbahçe'nin uzun süre transfer gündeminde yer alan ve harcama limitinde boşluk yaratılamayınca vazgeçilen Ricardo Rodriguez, transferini çok isteyen bir başka takım olan PSV Eindhoven'a transfer oldu."PSV, kadrosunu tecrübeli sol b ek Ricardo Rodriguez ile güçlendirmiştir. 71 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen oyuncu, kendisini PSV Eindhoven'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştır."Transferin ardından konuşan Ricardo Rodriguez, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. PSV'ye futbol oynamaya ve takıma yardım etmeye geldim. Son günlerde bana çok güven verdiği için PSV'yi tercih ettim." ifadelerini kullandı.İsviçreli yıldız, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Rodriguez için PSV'nin Milan'a 1 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte sezon sonunda 5 milyon euroluk satın alma bedelini ödeyeceği belirtildi.Napoli ile görüşen ancak anlaşamayan ve bu sezon Milan'daki formasını Theo Hernandez'e kaptıran İsviçreli sol bek, sadece 5 maçta oynadı.