PSV'nin Galatasaray karşısında muhtemel 11'i

PSV Eindhoven'ın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi 11'i netleşti.

, Fotoğraf; EPA
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PSV'nin Galatasaray karşısında muhtemel 11'i
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16 Temmuz 2021 11:39
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi PSV, 20 bin seyircisi önünde PAOK'u 1-0 yenerken hazır bir görüntü verdi. Schmidt'in Galatasaray karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Schmidt'in takımı, PAOK'u maç boyunca ciddi bir baskı altına aldı. Birçok gol fırsatı buldu, kaleye 26 şut gönderdiler ve 12'si isabetli oldu. Gol Madueke'den geldi. PAOK ise maç boyunca 2 şut çekerken biri isabetli oldu

Kadrosunu netleştiren Schmidt'in Galatasaray karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

AGRESİF OYNADIK

PSV'nin hocası Schmidt , PAOK'u mağlup ettikleri maçtan sonra, "Henüz tam olarak hazır değiliz ancak bugün çok fazla güven kazandık. Agresif oynadık ve önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı bu oyunu oynamamız mümkün. Daha fazla gol atmak istiyoruz" dedi.

İşte PSV'nin muhtemel 11'i: Drommel - Mwene, Ramalho, Boscagli, Max - Sangare, Van Ginkel - Madueke, Götze, Vertessen - Zahavi

PSV ile Galatasaray, 21 Temmuz çarşamba günü TSİ 22.00'de Philips Stadı'nda karşılaşacak








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