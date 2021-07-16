PSV'nin Galatasaray karşısında muhtemel 11'i

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi PSV, 20 bin seyircisi önünde PAOK'u 1-0 yenerken hazır bir görüntü verdi. Schmidt'in Galatasaray karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.Schmidt'in takımı, PAOK'u maç boyunca ciddi bir baskı altına aldı. Birçok gol fırsatı buldu, kaleye 26 şut gönderdiler ve 12'si isabetli oldu. Gol Madueke'den geldi. PAOK ise maç boyunca 2 şut çekerken biri isabetli olduKadrosunu netleştiren Schmidt'in Galatasaray karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.PSV'nin hocası Schmidt , PAOK'u mağlup ettikleri maçtan sonra, "Henüz tam olarak hazır değiliz ancak bugün çok fazla güven kazandık. Agresif oynadık ve önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı bu oyunu oynamamız mümkün. Daha fazla gol atmak istiyoruz" dedi.İşte PSV'nin muhtemel 11'i: Drommel - Mwene, Ramalho, Boscagli, Max - Sangare, Van Ginkel - Madueke, Götze, Vertessen - ZahaviPSV ile Galatasaray, 21 Temmuz çarşamba günü TSİ 22.00'de Philips Stadı'nda karşılaşacak